Number of active PAs by state

There are 126,634 active physician assistants in the country, according to January data from the Kaiser Family Foundation.

Here is a breakdown of the number of active physician assistants by state:

1. Alabama: 699

2. Alaska: 459

3. Arizona: 2,823

4. Arkansas: 463

5. California: 11,846

6. Colorado: 3,423

7. Connecticut: 2,633

8. Delaware: 275

9. Florida: 9,371

10. Georgia: 3,426

11. Hawaii: 145

12. Idaho: 899

13. Illinois: 4,073

14. Indiana: 1,532

15. Iowa: 1,215

16. Kansas: 719

17. Kentucky: 1,380

18. Louisiana: 1,316

19. Maine: 715

20. Maryland: 3,279

21. Massachusetts: 4,187

22. Michigan: 6,065

23. Minnesota: 3,086

24. Mississippi: 118

25. Missouri: 1,217

26. Montana: 285

27. Nebraska: 1,270

28. Nevada: 897

29. New Hampshire: 962

30. New Jersey: 3,773

31. New Mexico: 657

32. New York: 8,431

33. North Carolina: 6,385

34. North Dakota: 216

35. Ohio: 4,251

36. Oklahoma: 1,706

37. Oregon: 2,025

38. Pennsylvania: 5,631

39. Rhode Island: 655

40. South Carolina: 888

41. South Dakota: 611

42. Tennessee: 2,401

43. Texas: 10,661

44. Utah: 767

45. Vermont: 330

46. Virginia: 3,381

47. Washington: 1,974

48. West Virginia: 511

49. Wisconsin: 1,770

50. Wyoming: 129

51. Washington, D.C.: 713