77 hand sanitizers have been recalled since June
The FDA now has 77 hand sanitizers on its recall list due to the presence of menthol.
Becker's previously reported on the agency listing 14 hand sanitizers as testing positive for menthol in late June and early July. Since then, the agency has recalled several others that are publicly available at large retail stores. Here is a full list of recalled hand sanitizers by company:
Liqesa Exportacion or Liq-E-S.A. de CV
• Optimus Instant Hand Sanitizer
MXL Comercial SA de CV
• Hand Sanitizer Disinfectant Gel 70% Ethyl Alcohol (labeled with Resource Recovery & Trading LLC)
• Hand Sanitizer Disinfectant Gel 70% Ethyl Alcohol Rinse Free Hand Rub (labeled with Resource Recovery & Trading LLC)
Real Clean Distribuciones SA de CV
• Born Basic. Anti-Bac Hand Sanitizer
• Anti-Bac Hand Sanitizer
• Scent Theory – Keep It Clean – Pure Clean Anti-bacterial Hand Sanitizer
• Cavalry
• ENLIVEN Hand Sanitizing Gel
• Lux Eoi Hand Sanitizing Gel
• Keep It Clean
• Hand Sanitizer
Maquiladora Miniara, SA de CV
• Shine and Clean Hand Sanitizer
• Selecto Hand Sanitizer
Soluciones Cosmeticas SA de CV
• Hand sanitizer (labeled with Wet Look Janitorial and Gardening Corp.)
Yara Elena De La Garza Perez Nieto
• DAESI hand sanitizer
4E Global, SAPI de CV
• Blumen Clear Advanced Hand Sanitizer with 70% Alcohol
• Blumen Advanced Instant Hand Sanitizer Clear Ethyl Alcohol 70%
• BLUMEN Advanced Instant Hand Sanitizer Clear
• BLUMEN Advanced Instant Hand Sanitizer Clear
• KLAR AND DANVER Instant Hand Sanitizer (labeled with Greenbrier International Inc.)
• MODESA Instant Hand Sanitizer Moisturizers and Vitamin E
• BLUMEN Advanced Hand Sanitizer
• BLUMEN Advanced Hand Sanitizer
• BLUMEN Advanced Hand Sanitizer Aloe
• BLUMEN Advanced Instant Hand Sanitizer Lavender
• BLUMEN Clear Advanced Hand Sanitizer
• BLUMEN Clear Advanced Hand Sanitizer
• BLUMEN Clear LEAR Advanced Hand Sanitizer
• BLUMEN Clear LEAR Advanced Hand Sanitizer
• The Honeykeeper Hand Sanitizer
• BLUMEN Advanced Hand Sanitizer Clear
• BLUMEN Clear Advanced Instant Hand Sanitizer
• BLUMEN Clear Advanced Instant Hand Sanitizer Aloe
• BLUMEN Clear Advanced Instant Hand Sanitizer Lavender
• BLUMEN Aloe Advanced Hand Sanitizer, with 70 Alcohol
• BLUMEN Aloe Advanced Hand Sanitizer, with 70 Alcohol
• Blumen Advanced Hand Sanitizer Lavender, with 70% alcohol
• Blumen Advanced Hand Sanitizer Aloe, with 70% alcohol
• Blumen Antibacterial Fresh Citrus Hand Sanitizer
• Blumen Hand Sanitizer Fresh Citrus
• KLAR and DANVER Instant Hand Sanitizer
• Hello Kitty by Sanrio Hand Sanitizer by 4E Brands North America, LLC
• Assured Instant Hand Sanitizer (Vitamin E and Aloe)
• Assured Instant Hand Sanitizer (Aloe and Moisturizers)
• Assured Instant Hand Sanitizer Vitamin E and Aloe
• Assured Instant Hand Sanitizer Aloe and Moisturizers
• BLUMEN Instant Hand Sanitizer Fragrance Free
• BLUMEN Instant Hand Sanitizer Aloe Vera
• Assured Aloe
DDI Multinacional SA de CV
• Earths Amenities Instant Unscented Hand Sanitizer with Aloe Vera Advanced
• Hand Sanitizer Agavespa Skincare
• Vidanos Easy Cleaning Rentals Hand Sanitizer Agavespa Skincare
Limpo Quimicos SA de CV
• Andy’s Best
• Andy’s
• Gelclor
• NeoNatural
• Plus Advanced
Liqesa Exportacion or Liq-E-S.A. de CV
• Optimus Lubricants Instant Hand Sanitizer
AAA Cosmetica
• bio aaa Advance Hand Sanitizer
• LumiSkin Advance Hand Sanitizer 4 oz
• LumiSkin Advance Hand Sanitizer 16 oz
• QualitaMed Hand Sanitizer
Grupo Insoma, S.A.P.I de CV
• Hand sanitizer Gel Unscented 70% Alcohol
Mystic International SA de CV
• Mystic Shield Protection hand sanitizer
Soluciones Cosmeticas SA de CV
• Bersih Hand Sanitizer Gel Fragrance Free
• Antiseptic Alcohol 70% Topical Solution hand sanitizer
Tropicosmeticos SA de CV
• Britz Hand Sanitizer Ethyl Alcohol 70%
Eskbiochem SA de CV
• All-Clean Hand Sanitizer
• Esk Biochem Hand Sanitizer
• Lavar 70 Gel Hand Sanitizer
• The Good Gel Antibacterial Gel Hand Sanitizer
• CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol
• CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% Alcohol
• CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol
• Saniderm Advanced Hand Sanitizer
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