Top millionaire, billionaire hot spots in the US

New York City has been named the city with the most millionaires and billionaires worldwide, with 340,000 millionaires and 58 billionaires, according to a 2023 report from investment consultant Henley & Partners.

Fifteen U.S. cities and regions were on the list, which collected data on millionaires, centimillionaires and billionaires.

The top millionaire and billionaire hot spots in the U.S.:

New York City

Millionaires ($1 million+): 340,000

Centimillionaires ($100 million+): 724

Billionaires ($1 billion+): 58

Bay Area (Calif.)

Millionaires: 285,000

Centimillionaires: 629

Billionaires: 63

Los Angeles

Millionaires: 205,400

Centimillionaires: 480

Billionaires: 42

Chicago

Millionaires: 124,000

Centimillionaires: 295

Billionaires: 24

Houston

Millionaires: 98,500

Centimillionaires: 280

Billionaires: 20

Seattle

Millionaires: 50,500

Centimillionaires: 121

Billionaires: 10

Boston

Millionaires: 41,700

Centimillionaires: 104

Billionaires: 8

Miami

Millionaires: 38,000

Centimillionaires: 160

Billionaires: 12

Austin

Millionaires: 30,500

Centimillionaires: 86

Billionaires: 9

Las Vegas

Millionaires: 16,800

Centimillionaires: 45

Billionaires: 6

San Diego

Millionaires: 14,700

Centimillionaires 70

Billionaires: 4

Scottsdale (Ariz.)

Millionaires: 13,900

Centimillionaires: 60

Billionaires: 5

Santa Barbara and Montecito (Calif.)

Millionaires: 12,300

Centimillionaires: 82

Billionaires: 6

Greenwich and Darien (Conn.)

Millionaires: 11,900

Centimillionaires: 112

Billionaires: 8

West Palm Beach (Fla.)

Millionaires: 9,400

Centimillionaires: 64

Billionaires: 6