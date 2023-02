This state had the most new ASCs in 2022 

Becker's reported on 24 ASCs that opened or were announced in Texas in 2022.

Here is how many ASCs were opened in each state in 2022, as reported by Becker's:

Alabama: 6

Alaska: 0

Arizona: 5

Arkansas: 1

California: 8

Colorado: 5

Connecticut: 0

Delaware: 2

Florida: 16

Georgia: 5

Hawaii: 2

Idaho: 3

Illinois: 2

Indiana: 5

Iowa: 3

Kansas: 0

Kentucky: 3

Louisiana: 1

Maine: 0

Maryland: 5

Massachusetts: 1

Michigan: 3

Minnesota: 4

Mississippi: 2

Missouri: 5

Montana: 3

Nebraska: 2

Nevada: 1

New Hampshire: 3

New Jersey: 8

New Mexico: 0

New York: 6

North Carolina: 9

North Dakota: 0

Ohio: 9

Oklahoma: 0

Oregon: 1

Pennsylvania: 8

Rhode Island: 1

South Carolina: 1

South Dakota: 0

Tennessee: 5

Texas: 24

Utah: 2

Vermont: 1

Virginia: 3

Washington: 2

Washington, D.C.: 1

West Virginia: 0

Wisconsin: 6

Wyoming: 0