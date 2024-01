Alaska is the most expensive state to get a GI upper endoscopy in a hospital outpatient department, while Iowa is the most affordable, according to data from Sidecar Health's care calculator.

The cost of GI upper endoscopy by state:

Alabama: $1,490

Alaska: $2,016

Arizona: $1,686

Arkansas: $1,477

California: $1,850

Colorado: $1,628

Connecticut: $1,782

Delaware: $1,731

District of Columbia: $1,716

Florida: $1,636

Georgia: $1,533

Hawaii: $1,551

Idaho: $1,507

Illinois: $1,710

Indiana: $1,560

Iowa: $1,418

Kansas: $1,468

Kentucky: $1,502

Louisiana: $1,667

Maine: $1,506

Maryland: $1,773

Massachusetts: $1,827

Michigan: $1,683

Minnesota: $1,894

Mississippi: $1,515

Missouri: $1,497

Montana: $1,558

Nebraska: $1,522

Nevada: $1,608

New Hampshire: $1,613

New Jersey: $1,954

New Mexico: $1,485

New York: $1,839

North Carolina: $1,476

North Dakota: $1,640

Ohio: $1,535

Oklahoma: $1,642

Oregon: $1,675

Pennsylvania: $1,729

Rhode Island: $1,843

South Carolina: $1,573

South Dakota: $1,465

Tennessee: $1,478

Texas: $1,597

Utah: $1,665

Vermont: $1,634

Virginia: $1,590

Washington: $1,773

West Virginia: $1,591

Wisconsin: $1,679

Wyoming: $1,635