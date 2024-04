144 GI all-stars, per Avant-Garde Health

Avant-Garde Health shared its Healthcare Research All-Stars 2024 list, which recognizes top physicians and hospitals across 10 specialties, including gastroenterology.

Top hospitals and surgeons are identified by procedural volumes, peer-reviewed publications and publication weight. Read the full methodology here.

Here are the 144 gastroenterologists in the top 1%, in alphabetical order:

Manal Abdelmalek, MD

Douglas Adler, MD

Manasi Agrawal, MD

Aijaz Ahmed, MD

Joseph Ahn, MD

Naim Alkhouri, MD

Ashwin Ananthakrishnan, MD

Sumeet Asrani, MD

Jordan Axelrad, MD

Sophie Balzora, MD

Edward Barnes, MD

Todd Baron, MD

Alfred Barritt, MD

Robert Battat, MD

Manoop Bhutani, MD

Therese Bittermann, MD

Patricia Bloom, MD

Manuel Braga Neto, MD, PhD

Darren Brenner, MD

Robert Brown, MD

Carol Burke, MD

James Buxbaum, MD

Audrey Calderwood, MD

Michael Camilleri, MD

Dustin Carlson, MD

Andrew Chan, MD

Walter Chan, MD

George Chang, MD

Suresh Chari, MD

Adam Cheifetz, MD

William Chey, MD

Raymond Chung, MD

Kathleen Corey, MD

Evan Dellon, MD

Renumathy Dhanasekaran, MD

Michael Dougan, MD, PhD

Peter Draganov, MD

Hashem El-Serag, MD

Badih Elmunzer, MD

Francis Farraye, MD

Ronnie Fass, MD

Joseph Feuerstein, MD

Robert Fontana, MD

Sonia Friedman, MD

Srinivas Gaddam, MD

Julio Garcia-Aguilar, MD, PhD

Timothy Gardner, MD

David Goldberg, MD

Chandra Gyawali, MD

Alexander Hawkins, MD

Peter Higgins, MD

Ikuo Hirano, MD

Prasad Iyer, MD

Pichamol Jirapinyo, MD

Michel Kahaleh, MD

Patrick Kamath, MD

Amrit Kamboj, MD

Sunanda Kane, MD

David Kaplan, MD

Ani Kardashian, MD

Purna Kashyap, MD

Philip Katz, MD

David Katzka, MD

Hamed Khalili, MD

Sahil Khanna, MD

Mouen Khashab, MD

Alexander Khoruts, MD

Woong Kim, MD

Somashekar Krishna, MD

Sonia Kupfer, MD

Tatyana Kushner, MD

Allison Kwong, MD

Uri Ladabaum, MD

Benjamin Lebwohl, MD

Brian Lee, MD

David Leiman, MD

James Lewis, MD

Amy Lightner, MD

Simon Lo, MD

Edward Loftus, MD

Millie Long, MD

Rohit Loomba, MD

Uma Mahadevan, MD

Nadim Mahmud, MD

Kellie Mathis, MD

Thomas McGarrity, MD

Valentina Medici, MD

Neil Mehta, MD

Shivan Mehta, MD

Jessica Mellinger, MD

Gil Melmed, MD

Joshua Melson, MD

Ravinder Mittal, MD

Joseph Murray, MD

Long Nguyen, MD

Mindie Nguyen, MD

Mazen Noureddin, MD

John Pandolfino, MD

Neehar Parikh, MD

Henry Parkman, MD

Swati Patel, MD

Sonali Paul, MD

Anne Peery, MD

Eamonn Quigley, MD

K. Rajender Reddy, MD

Florian Rieder, MD

Mary Rinella, MD

Lewis Roberts, MD, PhD

Don Rockey, MD

Russell Rosenblatt, MD

Joel Rubenstein, MD

David Rubin, MD

Tarun Rustagi, MD

Atsushi Sakuraba, MD

Bruce Sands, MD

Monika Sarkar, MD

Robert Schwatz, MD

Brijen Shah, MD

Eric Shah, MD

Nicholas Shaheen, MD

Bo Shen, MD

Uzma Siddiqui, MD

Corey Siegel, MD

Tracey Simon, MD

Frank Sinicrope, MD

Stuart Spechler, MD

Kyle Staller, MD

Ben Stanger, MD, PhD

Scott Steele, MD

Jonathan Stine, MD

Patrick Sullivan, MD

Norah Terrault, MD

Christopher Thompson, MD

Nirav Thosani, MD

Paul Thuluvath, MD

Arvind Trindade, MD

Ryan Ungaro, MD

Lisa Vanwagner, MD

Vaibhav Wadhwa, MD

Mihir Wagh, MD

Sachin Wani, MD

Steven Wexner, MD

Dhiraj Yadav, MD

Dennis Yang, MD