California is the state with the most ASCs.

Here are the 10 states with the most ASCs, according to December 2022 data from the Ambulatory Surgery Center Association:

1. California: 848

2. Florida: 468

3. Texas: 458

4. Georgia: 386

5. Maryland: 341

6. New Jersey: 259

7. Pennsylvania: 245

8. Arizona: 212

9. Ohio: 198

10. Washington: 183