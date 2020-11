The largest health insurers in all 50 states

ValuePenguin, a resource for consumers looking to make more informed financial decisions, identified the largest medical insurance providers in each state and Washington, D.C.

Each area's largest health insurer:

1. Alabama: Blue Cross Blue Shield of Alabama

2. Alaska: Premera Blue Cross

3. Arizona: Centene

4. Arkansas: Arkansas Blue Cross Blue Shield

5. California: Blue Cross Blue Shield California

6. Colorado: Kaiser Foundation

7. Connecticut: Emblem Health

8. Delaware: Highmark

9. Washington, D.C.: Carefirst

10. Florida: Guidewell Mutual Health

11. Georgia: Centene

12. Hawaii: Hawaii Medical Service

13. Idaho: Blue Cross of Idaho

14. Illinois: Health Care Service Corp.

15. Indiana: Caresource

16. Iowa: Wellmark

17. Kansas: Blue Cross Blue Shield of Kansas

18. Kentucky: Anthem

19. Louisiana: Louisiana Medical Service & Indemnity

20. Maine: Maine Community Health Options

21. Maryland: Carefirst

22. Massachusetts: Tufts

23. Michigan: Blue Cross Blue Shield of Michigan

24. Minnesota: HealthPartners

25. Mississippi: Centene

26. Missouri: Cigna Health

27. Montana: Montana Health Cooperative

28. Nebraska: Medica

29. Nevada: UnitedHealth

30. New Hampshire: Anthem

31. New Jersey: Blue Cross Blue Shield of New Jersey

32. New Mexico: Molina Health Care

33. New York: Mulberry Health

34. North Carolina: Blue Cross Blue Shield of North Carolina

35. North Dakota: Noridian Mutual Insurance

36. Ohio: Medical Mutual of Ohio

37. Oklahoma: Health Care Service Corp.

38. Oregon: Providence Health

39. Pennsylvania: Independence Blue Cross

40. Rhode Island: Neighborhood Health Plan of Rhode Island

41. South Carolina: Blue Cross Blue Shield of South Carolina

42. South Dakota: Wellmark

43. Tennessee: Blue Cross Blue Shield of Tennessee

44. Texas: Health Care Service Corp.

45. Utah: IHC

46. Vermont: Blue Cross Blue Shield of Vermont

47. Virginia: Cigna Health

48. Washington: Kaiser Foundation

49. West Virginia: Highmark

50. Wisconsin: Common Ground Healthcare

51. Wyoming: Blue Cross Blue Shield of Wyoming

