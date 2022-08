23 gastrointestinal drugs facing shortages

The drug market is not impervious to worldwide supply chain issues, and gastroenterologists are experiencing drug shortages like most other physicians this year.

According to the FDA, 23 GI drugs are facing active shortages.

Twenty-three GI drugs in shortage:

1. Amino acids

2. Bacteriostatic 0.9% sodium chloride injection

3. Calcium gluconate injection

4. Dexamethasone sodium phosphate injection

5. Dextrose 5% injection

6. Dextrose 10% injection

7. Dextrose 25% injection

8. Dextrose 50% injection

9. Lipid injection

10. Multivitamin infusion (adult and pediatric)

11. Nizatidine capsules

12. Pantoprazole sodium for injection

13. Potassium acetate injection

14. Potassium chloride concentrate injection

15. Promethazine (Phenergan) injection

16. Sodium acetate injection

17. Sodium bicarbonate injection

18. Sodium chloride 0.9% injection bags

19. Sodium chloride 14.6% injection

20. Sodium chloride 23.4% injection

21. Sodium phosphates injection

22. Sulfasalazine tablets

23. Trimethobenzamide hydrochloride capsules