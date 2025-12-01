8 cardiologists on the move in November

By: Cameron Cortigiano

Here are eight cardiologists who joined new health systems, hospitals and clinics in November, as reported by Becker’s.

Note: This list is not exhaustive.

  1. Georgia Heart Institute, part of Gainesville-based Northeast Georgia Health System, added Emmanuel Amoran, MD. 
  2. Holy Cross Medical Group added Nadia Isabel Abelhad, MD.
  3. Sheng Fu, MD, and Pedro Covas, MD, joined Miami-based Baptist Health Heart & Vascular Care at Baptist Health Miami Cardiac & Vascular Institute.
  4. Mountain Home, Ark.-based Baxter Health added James Day, MD, and Phillip Schoettle, MD, to its cardiothoracic surgery program. 
  5. UChicago Medicine AdventHealth Medical Group Heart & Vascular added Subeer Wadia, MD. 
  6. Cleveland Clinic Weston (Fla.) Hospital added Antonio Lewis-Camargo, MD.

