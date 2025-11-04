Cleveland Clinic hospital adds cardiologist

Cleveland Clinic Weston (Fla.) Hospital has added Antonio Lewis-Camargo, MD, according to a Nov. 1 report from South Florida Hospital News.
Dr. Lewis-Camargo is a cardiologist specializing in advanced heart failure and transplant cardiology.
His clinical interests include heart failure, cardiac transplantation, ventricular assist device therapy, amyloid and Chagas cardiomyopathy, hypertrophic cardiomyopathy and preventive cardiology.
Dr. Lewis-Camargo completed fellowships in cardiology and advanced heart failure as well as transplant cardiology at Cleveland Clinic Weston Hospital and Cleveland Clinic, the report said.