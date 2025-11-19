Holy Cross Medical Group adds cardiologist

Advertisement
By: Cameron Cortigiano

Holy Cross Medical Group has added Nadia Isabel Abelhad, MD, to its cardiology team. 

Dr. Abelhad is a cardiologist who specializes in preventive cardiology, advanced cardiac imaging and women’s cardiovascular health, according to a Nov. 17 news release from Holy Cross.

She has focus areas include cardiometabolic health, lipid optimization, plaque prevention, cardio-obstetrics, pre-eclampsia, cardio-oncology, echocardiography, nuclear cardiology, Single Photon Emission Computed Tomography, Positron Emission Tomography, valvular disease, coronary artery disease and heart failure.

Dr. Abelhad will practice at the Holy Cross Medical Group Cardiology Office in Fort Lauderdale, Fla., the release said. 

When Caregivers are in Crisis: Rethinking Workforce Mental Health

Recommended Whitepaper

Advertisement

Next Up in Cardiology

  • 5 cardiology advances in the ASC space

    As cardiology accelerates its shift into the outpatient setting, ASCs are confronting new opportunities alongside mounting business, reimbursement and operational…

    By: Sophie Eydis

  • 5 stats shaping cardiology's future

    Cardiology is undergoing rapid transformation as demand surges, reimbursement shifts tighten margins and demographic trends reshape care models.  These five…

    By: Sophie Eydis
Advertisement