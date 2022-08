Newsweek names 20 best eye doctors in America

From New York to California, 175 optometrist and ophthalmologists have been named the best eye doctors in America for 2022 by Newsweek.

Here are the top 20 eye doctors in the U.S.:

1. Viola Kanevsky, OD (New York City)

2. Arthur B. Epstein, OD (Phoenix)

3. Alan Glazier, OD (Rockville, Md.)

4. Joseph Sowka, OD (Englewood, Fla.)

5. Hardeep Kataria, OD (Porter Ranch, Calif.)

6. Paul C. Ajamian, OD (Atlanta)

7. Marc R. Bloomstein, OD (Scottsdale, Ariz.)

8. Talin Amadian, OD (Encino, Calif.)

9. Richard Madonna, OD (New York City)

10. Anne Mika Moy, OD (Berkeley, Calif.)

11. Paul M. Karpecki, OD (Lexington, Ky)

12. Shannon L. Steinhauser, OD (Phoenix)

13. Nyok Alan Lee, OD (Houston)

14. Oliver K. Lou, OD (Cedar Park, Texas)

15. Jamie Kuzniar, OD (Bloomfield Township, Mich.)

16. Kambiz Silani, OD (Beverly Hills, Calif.)

17. April L. Jasper, OD (West Palm Beach, Fla.)

18. Jill C. Autry, OD (Houston)

19. Mark Perry, OD (Orlando, Fla.)

20. Andrew Gurwood, OD (Philadelphia)