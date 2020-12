Breaking down new ASCs by state over 4 years

Here's a state-by-state breakdown of new ASC development over the last four years:

Alabama:

2017: 1

2018: 3

2019: 1

2020: 4

Total: 9

Alaska

2017: 1

2018: 0

2019: 0

2020: 0

Total: 1

Arizona:

2017: 1

2018: 3

2019: 6

2020: 12

Total: 22

California:

2017: 2

2018: 11

2019: 5

2020: 4

Total: 22

Colorado:

2017: 2

2018: 5

2019: 5

2020: 5

Total: 17

Connecticut:

2017: 3

2018: 3

2019: 3

2020: 2

Total: 11

Delaware:

2017: 1

2018: 0

2019: 1

2020: 0

Total: 2

Florida:

2017: 6

2018: 13

2019: 9

2020: 17

Total: 45

Georgia:

2017: 3

2018: 6

2019: 7

2020: 0

Total: 16

Hawaii:

2017: 1

2018: 0

2019: 0

2020: 0

Total: 1

Idaho:

2017: 1

2018: 1

2019: 1

2020: 1

Total: 4

Illinois:

2017: 5

2018: 9

2019: 7

2020: 3

Total: 24

Indiana:

2017: 0

2018: 3

2019: 4

2020: 3

Total: 10

Iowa:

2017: 1

2018: 1

2019: 0

2020: 2

Total: 4

Kansas:

2017: 0

2018: 2

2019: 1

2020: 3

Total: 6

Kentucky:

2017: 0

2018: 0

2019: 5

2020: 2

Total: 7

Louisiana:

2017: 1

2018: 3

2019: 3

2020: 0

Total: 7

Maine:

2017: 0

2018: 2

2019: 1

2020: 2

Total: 5

Maryland:

2017: 1

2018: 5

2019: 1

2020: 4

Total: 11

Massachusetts:

2017: 1

2018: 6

2019: 3

2020: 2

Total: 12

Michigan:

2017: 2

2018: 1

2019: 7

2020: 8

Total: 18

Minnesota:

2017: 0

2018: 4

2019: 1

2020: 4

Total: 9

Mississippi:

2017: 1

2018: 1

2019: 2

2020: 1

Total: 5

Missouri:

2017: 2

2018: 0

2019: 1

2020: 2

Total: 5

Montana:

2017: 0

2018: 4

2019: 2

2020: 1

Total: 7

Nebraska:

2017: 2

2018: 4

2019: 1

2020: 3

Total: 10

Nevada:

2017: 2

2018: 1

2019: 1

2020: 0

Total: 4

New Hampshire:

2017: 0

2018: 0

2019: 3

2020: 3

Total: 6

New Jersey:

2017: 1

2018: 3

2019: 3

2020: 5

Total: 12

New Mexico:

2017: 0

2018: 1

2019: 2

2020: 1

Total: 4

New York:

2017: 9

2018: 12

2019: 13

2020: 8

Total: 42

North Carolina:

2017: 2

2018: 12

2019: 13

2020: 4

Total: 31

North Dakota:

2017: 1

2018: 1

2019: 4

2020: 0

Total: 6

Ohio:

2017: 3

2018: 1

2019: 7

2020: 5

Total: 16

Oklahoma:

2017: 0

2018: 1

2019: 1

2020: 0

Total: 2

Oregon:

2017: 1

2018: 4

2019: 0

2020: 1

Total: 6

Pennsylvania:

2017: 0

2018: 8

2019: 8

2020: 5

Total: 21

Rhode Island:

2017: 1

2018: 1

2019: 1

2020: 0

Total: 3

South Carolina:

2017: 1

2018: 3

2019: 5

2020: 3

Total: 12

South Dakota:

2017: 0

2018: 1

2019: 0

2020: 1

Total: 2

Tennessee:

2017: 1

2018: 8

2019: 11

2020: 8

Total: 28

Texas:

2017: 5

2018: 10

2019: 19

2020: 15

Total: 49

Utah:

2017: 0

2018: 0

2019: 1

2020: 0

Total: 1



Vermont:

2017: 0

2018: 0

2019: 1

2020: 0

Total: 1

Virginia:

2017: 1

2018: 2

2019: 3

2020: 2

Total: 8

Washington:

2017: 1

2018: 2

2019: 4

2020: 2

Total: 9

West Virginia:

2017: 0

2018: 2

2019: 3

2020: 0

Total: 5

Wisconsin:

2017: 4

2018: 3

2019: 4

2020: 5

Total: 16

Wyoming:

2017: 0

2018: 0

2019: 0

2020: 1

Total: 1

Note: This list is built on past Becker's coverage and is not exhaustive. Here are links to our 2017, 2018, 2019 and 2020 coverage.

