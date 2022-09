Newsweek names 20 best ophthalmologists in America

From New York to California, 175 optometrist and ophthalmologists have been named the best eye doctors in America for 2022 by Newsweek.

Here are the top 20 ophthalmologists in the U.S.:

1. Eric Donnenfeld, MD (Fairfield, Conn.)

2. Uday Devgan, MD (Los Angeles)

3. David Chang, MD (Los Altos, Calif.)

4. Douglas Koch, MD (Houston)

5. Nathan Hesemann, MD (Columbia, Mo.)

6. Terry Kim, MD (Durham, N.C.)

7. Francis Price, MD (Indianapolis)

8. Nicole Fram, MD (Los Angeles)

9. Carol Shields, MD (Philadelphia)

10. Audina Berrocal, MD (Miami)

11. Timothy You, MD (Santa Ana, Calif.)

12. Alan Aker, MD (Boca Raton, Fla.)

13. David Boyer, MD (Los Angeles)

14. Richard Lindstrom, MD (Minnetonka, Minn.)

15. Lawrence Yannuzzi, MD (New York City)

16. Timothy McGarity, MD (Columbia, Mo.)

17. Marshall Hamill, MD (Houston)

18. Anthony Aldave, MD (Los Angeles)

19. Kevin Miller, MD (Los Angeles)

20. Navin Tekwani, MD (St. Louis)

