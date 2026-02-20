Which GIs get paid the most?

General gastroenterologists earn an average base salary of $526,273 — more than $218,000 higher than their pediatric counterparts, who report average base pay of $308,006 — according to data from salary transparency website Marit Health.
The compensation gap comes alongside notable differences in productivity, with general GIs reporting nearly double the annual wRVUs of pediatric gastroenterologists.
Here’s a breakdown of GI compensation across specialty, employer type, compensation model, tax status and location.
Gastroenterologist:
- Average base salary: $526,273
- Bonuses: $36,886 (48% received bonuses)
- Other income: $22,644 (19% received other income)
- wRVUs: Roughly 8,853 ($63 per wRVU)
- Workload: 46.6 hours a week
- PTO: 5.3 weeks
Pediatric gastroenterologist
- Average base salary: $308,006
- Bonuses: $17,363 (58% received bonuses)
- Other income: $4,127 (11% received other income)
- wRVUs: Roughly 4,636 ($63 per wRVU)
- Workload: 43.2 hours a week
- PTO: 4.8 weeks
Academic affiliation:
Academic
- Average annual compensation: $515,500
- Average 47 hours per week
Non Academic
- Average annual compensation: $600,000
- Average 46 hours per week
Employer type:
Hospital or health system
- Average annual compensation: $585,500
- Average 46 hours per week
Medical group:
- Average annual compensation: $584,000
- Average 47 hours per week
Self-employed
- Average annual compensation: $649,500
- Average 48 hours per week
Compensation model:
Salary and bonus:
- Average annual compensation: $547,000
- Average 46 hours per week
Productivity based:
- Average annual compensation: $641,500
- Average 48 hours per week
Partnership-based:
- Average annual compensation: $671,000
- Average 45 hours per week
Other:
- Average annual compensation: $575,000
- Average 49 hours per week
Tax status:
W-2
- Average annual compensation: $573,500
- Average 46 hours per week
Mixed:
- Average annual compensation: $686,000
- Average 47 hours per week
K-1
- Average annual compensation: $692,000
- Average 46 hours per week
Region:
New England:
- Average annual compensation: $612,500
- Average 50 hours per week
Mid-Atlantic:
- Average annual compensation: $580,000
- Average 46 hours per week
Great Lakes:
- Average annual compensation: $593,000
- Average 46 hours per week
Plains:
- Average annual compensation: $694,500
- Average 48 hours per week
Southeast & Atlantic Islands:
- Average annual compensation: $606,500
- Average 48 hours per week
Southwest:
- Average annual compensation: $548,000
- Average 46 hours per week
West:
- Average annual compensation: $539,500
- Average 46 hours per week
Town size:
Mega metros (population larger than 5 million):
- Average annual compensation: $558,500
- Average 48 hours per week
Large metros (population between 1 million and 5 million):
- Average annual compensation: $563,500
- Average 45 hours per week
Small metros and rural (population smaller than 1 million):
- Average annual compensation: $638,500
- Average 47 hours per week
Cost of living
High:
- Average annual compensation: $588,000
- Average 48 hours per week
Medium:
- Average annual compensation: $568,500
- Average 46 hours per week
Low:
- Average annual compensation: $597,500
- Average 46 hours per week