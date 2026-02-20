Which GIs get paid the most?

By: Patsy Newitt

General gastroenterologists earn an average base salary of $526,273 — more than $218,000 higher than their pediatric counterparts, who report average base pay of $308,006 — according to data from salary transparency website Marit Health. 

The compensation gap comes alongside notable differences in productivity, with general GIs reporting nearly double the annual wRVUs of pediatric gastroenterologists.

Here’s a breakdown of GI compensation across specialty, employer type, compensation model, tax status and location. 

Gastroenterologist:

  • Average base salary: $526,273
  • Bonuses: $36,886 (48% received bonuses)
  • Other income: $22,644 (19% received other income)
  • wRVUs: Roughly 8,853 ($63 per wRVU)
  • Workload: 46.6 hours a week 
  • PTO: 5.3 weeks

Pediatric gastroenterologist

  • Average base salary: $308,006
  • Bonuses: $17,363 (58% received bonuses)
  • Other income: $4,127 (11% received other income)
  • wRVUs: Roughly 4,636 ($63 per wRVU)
  • Workload: 43.2 hours a week
  • PTO: 4.8 weeks

Academic affiliation:

Academic

  • Average annual compensation: $515,500
  • Average 47 hours per week

Non Academic

  • Average annual compensation: $600,000
  • Average 46 hours per week

Employer type:

Hospital or health system

  • Average annual compensation: $585,500
  • Average 46 hours per week

Medical group:

  • Average annual compensation: $584,000
  • Average 47 hours per week

Self-employed

  • Average annual compensation: $649,500
  • Average 48 hours per week

Compensation model:

Salary and bonus:

  • Average annual compensation: $547,000
  • Average 46 hours per week

Productivity based:

  • Average annual compensation: $641,500
  • Average 48 hours per week

Partnership-based:

  • Average annual compensation: $671,000
  • Average 45 hours per week

Other:

  • Average annual compensation: $575,000
  • Average 49 hours per week

Tax status:

W-2

  • Average annual compensation: $573,500
  • Average 46 hours per week

Mixed:

  • Average annual compensation: $686,000
  • Average 47 hours per week

K-1

  • Average annual compensation: $692,000
  • Average 46 hours per week

Region: 

New England:

  • Average annual compensation: $612,500
  • Average 50 hours per week

Mid-Atlantic:

  • Average annual compensation: $580,000
  • Average 46 hours per week

Great Lakes:

  • Average annual compensation: $593,000
  • Average 46 hours per week

Plains:

  • Average annual compensation: $694,500
  • Average 48 hours per week

Southeast & Atlantic Islands:

  • Average annual compensation: $606,500
  • Average 48 hours per week

Southwest:

  • Average annual compensation: $548,000
  • Average 46 hours per week

West:

  • Average annual compensation: $539,500
  • Average 46 hours per week

Town size: 

Mega metros (population larger than 5 million):

  • Average annual compensation: $558,500
  • Average 48 hours per week

Large metros (population between 1 million and 5 million):

  • Average annual compensation: $563,500
  • Average 45 hours per week

Small metros and rural (population smaller than 1 million):

  • Average annual compensation: $638,500
  • Average 47 hours per week

Cost of living

High:

  • Average annual compensation: $588,000
  • Average 48 hours per week

Medium:

  • Average annual compensation: $568,500
  • Average 46 hours per week

Low:

  • Average annual compensation: $597,500
  • Average 46 hours per week

