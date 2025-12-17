The 5 highest-paid gastroenterologists in Miami

By: Cameron Cortigiano

The highest-paid gastroenterologist in Miami earns $979,100 per year, according to Medscape’s salary reporter tool.

Here is what the five highest-paid gastroenterologists in Miami earn each year, their amount of experience and their practice setting.

1. $979,100 annual salary; 29-35 years of experience; self-employed setting

2. $936,300 annual salary; 22-28 years of experience; self-employed setting

3. $890,100 annual salary; 22-28 years of experience; self-employed setting

4. $884,000 annual salary; 29-35 years of experience; self-employed setting

5. $817,900 annual salary; 22-28 years of experience; employed setting

