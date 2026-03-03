SSM Health adds gastroenterologist

SSM Health St. Mary’s Hospital in Jefferson City, Mo., has added Donald Thompson, MD, a gastroenterologist, to its medical staff, according to a March 3 News Tribune report.
Dr. Thompson’s clinical interests include inflammatory bowel disease, colon cancer screening, esophageal and reflux disorders, chronic liver disease and functional GI conditions.
He completed his medical training at the Norman-based University of Oklahoma, Columbia-based University of Missouri and Baylor University in Dallas.