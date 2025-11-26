The 5 highest-paid gastroenterologists in Los Angeles

By: Cameron Cortigiano

The highest-paid gastroenterologist in Los Angeles earns $1,044,600 per year, according to Medscape’s salary reporter tool.

Here is what the five highest-paid gastroenterologists in Los Angeles earn each year, their amount of experience and their practice setting.

1. $1,044,600 annual salary; 22-28 years of experience; self-employed setting

2. $1,036,400 annual salary; 22-28 years of experience; self-employed setting

3. $963,500 annual salary; 22-28 years of experience; self-employed setting

4. $952,000 annual salary; 29-35 years of experience; self-employed setting

5. $886,300 annual salary; 29-35 years of experience; self-employed setting

