The 5 highest-paid gastroenterologists in Los Angeles

The highest-paid gastroenterologist in Los Angeles earns $1,044,600 per year, according to Medscape’s salary reporter tool.
Here is what the five highest-paid gastroenterologists in Los Angeles earn each year, their amount of experience and their practice setting.
1. $1,044,600 annual salary; 22-28 years of experience; self-employed setting
2. $1,036,400 annual salary; 22-28 years of experience; self-employed setting
3. $963,500 annual salary; 22-28 years of experience; self-employed setting
4. $952,000 annual salary; 29-35 years of experience; self-employed setting
5. $886,300 annual salary; 29-35 years of experience; self-employed setting