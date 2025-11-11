5 highest-paid gastroenterologists in New York City

The highest-paid gastroenterologist in New York City earns $980,900 per year, according to Medscape’s salary reporter tool.
Here is what the five highest-paid gastroenterologists in New York City earn each year, their amount of experience and their practice setting.
1. $980,900 annual salary; 22-28 years of experience; self-employed setting
2. $979,500 annual salary; 22-28 years of experience; self-employed setting
3. $976,600 annual salary; 22-28 years of experience; self-employed setting
4. $961,600 annual salary; 22-28 years of experience; self-employed setting
5. $960,500 annual salary; 22-28 years of experience; self-employed setting