Private equity’s outpatient buying spree: 21 deals in January

Private equity firms acquired at least 21 outpatient medical practices in January, spanning specialties including primary care, cardiology, radiology, pediatrics, eye care, dermatology, pain management and ENT, according to the Private Equity Stakeholder Project, which tracks PE-backed healthcare acquisitions.
The flurry of transactions reflects a continued emphasis on platform expansion, with private equity-backed companies pursuing add-on acquisitions to consolidate fragmented specialties and drive scale. The deals also included several growth investments and at least one buyout.
Here is a breakdown of the transactions:
Expansion/investment deals
|Company
|Buyer
|Specialty
|Date
|Shopko Optical (Green Bay, Wis.)
|N/A
|Eye care
|Jan. 1
|Manor (Dallas)
|Lorient Capital Management
|N/A
|Jan. 1
|US Wound Care & Hyperbaric Centers (Flower Mound, Texas)
|Henry Investment Group
|Wound care
|Jan. 1
|One to One Health (Chattanooga, Tenn.)
|Frist Cressey Ventures
|Primary care, value-based care
|Jan. 21
Add-on deals
|Company
|Buyer
|Specialty
|Date
|Women’s Center For Radiology (Orlando, Fla.)
|Madison Dearborn Partners, TowerBrook Capital Partners
|Radiology
|Jan. 13
|Aspen Pediatrics (Silver Spring, Md.)
|Webster Equity Partners
|Pediatric care
|Jan. 23
|HealthySkin Dermatology (Tucson, Ariz.)
|Partners Group
|Dermatology
|Jan. 28
|NorCal Vein Specialists (Sacramento)
|Sorenson Capital, Yukon Partners
|Dermatology
|Jan. 13
|The Spine Diagnostic & Treatment Center (Baton Rouge, La.)
|Compass Group Equity Partners
|Pain management
|Jan. 14
|Crossover Health (San Clemente, Calif.)
|Omers Private Equity
|Value-based care, primary care
|Jan. 28
|Dermatology San Antonio
|Leonard Green & Partners
|Dermatology
|Jan. 9
|Wise Eye Associates (Norman, Okla.)
|Chicago Pacific Founders
|Eye care
|Jan. 7
|Savannah (Ga.) Pain Management and and Savannah Pain Center
|Wellspring Capital Management
|Pain management
|Jan. 20
|Spine Diagnostic & Pain Treatment Center (Baton Rouge, La.)
|Compass Group Equity Partners
|Pain management
|Jan. 14
|Oklahoma Retinal Consultants (Oklahoma City)
|Chicago Pacific Founders
|Eye care
|Jan. 7
|8 Florida primary care practices
|Clayton, Dubilier & Rice; Elevance Health
|Primary care
|Jan. 7
|Atkins Expert Sinus Care (San Antonio); Central Texas Sinus & Allergy (Bastrop); Texas Sinus & Snoring (Houston); Cilento Facial Plastics (Houston)
|Trinity Hunt Partners
|ENT
|Jan. 7
|Sylvester Eye Care & Aesthetics (Oklahoma City)
|Chicago Pacific Founders
|Eye care
|Jan. 7
|National Radiology Solutions (Winter Garden, Fla.)
|Grovecourt Capital Partners
|Radiology
|Jan. 28
|Cardiovascular Consultants (New Hyde Park, N.Y.)
|Webster Equity Partners
|Cardiology
|Jan. 7
Buyout deals
|Company
|Buyer
|Specialty
|Date
|Rebound Health (Chicago)
|NOCD
|N/A
|Jan. 27