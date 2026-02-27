Private equity’s outpatient buying spree: 21 deals in January

By: Patsy Newitt

Private equity firms acquired at least 21 outpatient medical practices in January, spanning specialties including primary care, cardiology, radiology, pediatrics, eye care, dermatology, pain management and ENT, according to the Private Equity Stakeholder Project, which tracks PE-backed healthcare acquisitions.

The flurry of transactions reflects a continued emphasis on platform expansion, with private equity-backed companies pursuing add-on acquisitions to consolidate fragmented specialties and drive scale. The deals also included several growth investments and at least one buyout.

Here is a breakdown of the transactions:

Expansion/investment deals

CompanyBuyerSpecialtyDate
Shopko Optical (Green Bay, Wis.) N/AEye careJan. 1
Manor (Dallas)Lorient Capital ManagementN/AJan. 1
US Wound Care & Hyperbaric Centers (Flower Mound, Texas)Henry Investment GroupWound careJan. 1
One to One Health (Chattanooga, Tenn.)Frist Cressey VenturesPrimary care, value-based careJan. 21

Add-on deals

CompanyBuyerSpecialtyDate
Women’s Center For Radiology (Orlando, Fla.)Madison Dearborn Partners, TowerBrook Capital PartnersRadiologyJan. 13
Aspen Pediatrics (Silver Spring, Md.)Webster Equity PartnersPediatric careJan. 23
HealthySkin Dermatology (Tucson, Ariz.)Partners GroupDermatologyJan. 28
NorCal Vein Specialists (Sacramento)Sorenson Capital, Yukon PartnersDermatologyJan. 13
The Spine Diagnostic & Treatment Center (Baton Rouge, La.)Compass Group Equity PartnersPain managementJan. 14
Crossover Health (San Clemente, Calif.)Omers Private EquityValue-based care, primary careJan. 28
Dermatology San AntonioLeonard Green & PartnersDermatologyJan. 9
Wise Eye Associates (Norman, Okla.)Chicago Pacific FoundersEye careJan. 7
Savannah (Ga.) Pain Management and and Savannah Pain CenterWellspring Capital ManagementPain managementJan. 20
Spine Diagnostic & Pain Treatment Center (Baton Rouge, La.)Compass Group Equity PartnersPain managementJan. 14
Oklahoma Retinal Consultants (Oklahoma City)Chicago Pacific FoundersEye careJan. 7
8 Florida primary care practicesClayton, Dubilier & Rice; Elevance HealthPrimary careJan. 7
Atkins Expert Sinus Care (San Antonio); Central Texas Sinus & Allergy (Bastrop); Texas Sinus & Snoring (Houston); Cilento Facial Plastics (Houston)Trinity Hunt PartnersENTJan. 7
Sylvester Eye Care & Aesthetics (Oklahoma City)Chicago Pacific FoundersEye careJan. 7
National Radiology Solutions (Winter Garden, Fla.)Grovecourt Capital PartnersRadiologyJan. 28
Cardiovascular Consultants (New Hyde Park, N.Y.)Webster Equity PartnersCardiologyJan. 7

Buyout deals

CompanyBuyerSpecialtyDate
Rebound Health (Chicago) NOCDN/AJan. 27

