The 23 best hospitals in California for knee and hip replacements

Healthgrades ranked the top 100 hospitals for joint replacements in 2023, including 23 in California.

The rankings recognize hospitals that deliver superior patient outcomes in knee and hip replacements.

The 23 best hospitals in California for outpatient joint replacements:

Alta Bates Summit Medical Center-Alta Bates Campus (Berkeley)

Casa Colina Hospital (Pomona)

Desert Regional Medical Center (Palm Springs)

Eisenhower Medical Center (Rancho Mirage)

Goleta Valley Cottage Hospital (Santa Barbara)

John Muir Health-Walnut Creek Medical Center

Kaiser Permanente Antioch Medical Center

Kaiser Permanente Orange County-Anaheim Medical Center

Kaiser Permanente Roseville Medical Center

Kaiser Permanente San Jose Medical Center

Kaiser Permanente San Leandro Medical Center

Kaiser Permanente South Bay Medical Center (Harbor City)

Kaiser Permanente South San Francisco Medical Center

Kaiser Permanente Zion Medical Center (San Diego)

Long Beach Memorial Medical Center

Los Robles Regional Medical Center (Thousand Oaks)

Palomar Medical Center Escondido

Providence Saint John's Health Center (Santa Monica)

Redlands Community Hospital

Scripps Green Hospital (La Jolla)

Stanislaus Surgical Hospital (Modesto)

Sutter Auburn Faith Hospital

Washington Hospital (Fremont)