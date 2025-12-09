The ASC industry’s private equity backers

Private equity firms are drawn to the ASC industry by strong growth, fragmented ownership and earnings potential, according to an October report from the Private Equity Stakeholder Project.
The report identifies several ASC companies with private equity backing:
- Cardiovascular Logistics (Cardiovascular Institute of the South) — Lee Partners
- Compass Surgical Partners — Health Velocity Capital; TPG
- DISC Surgery Center (Trias Global) — Chicago Pacific Founders
- EyeCare Partners — Partners Group
- Gastro Health — OMERS Private Equity
- Regent Surgical Partners — TowerBrook Capital Partners; Ascension Capital
- Surgery Partners — Bain Capital
- AmSurg —
- KKR (backer until 2023)
- Pacific Investment Management; King Street Capital Management; Partners Group (backers until 2025)
- PE GI Solutions — Kelso & Company (former backer; until 2022)