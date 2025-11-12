20 highest-paying specialties for NPs, PAs 

By: Patsy Newitt

Physician assistants in cardiovascular surgery and nurse practitioners in emergency medicine earn the highest compensation in their respective specialties, according to SullivanCotter’s “2025 Advanced Practice Provider Compensation and Productivity Survey.”

The report includes data from more than 785 health systems, hospitals and physician groups, representing over 155,000 advanced practice providers, including certified anesthesiologist assistants, nurse practitioners, physician assistants, certified nurse midwives and certified registered nurse anesthetists.

Below are the highest-paying specialties for nurse practitioners and physician assistants, ranked by annual median total cash compensation (base salary plus annual incentives). Additional premium-based pay is not included.

Nurse practitioners

  1. Emergency medicine: $155,556
  2. Anesthesiology – perioperative medicine: $154,336
  3. Anesthesiology – pain medicine:  $154,089
  4. Psychiatry – general:  $153,284
  5. Psychiatry – inpatient:  $151,386
  6. Cardiovascular surgery: $151,332
  7. Pediatrics – neonatal-perinatal medicine: $150,977
  8. Thoracic surgery: $149,755
  9. Cardiology – invasive – interventional: $149,269
  10. Psychiatry – outpatient: $149,180
  11. Cardiology – electrophysiology: $149,163
  12. Pediatrics – critical care medicine: $148,265
  13. Radiology – diagnostic: $148,103
  14. Cardiothoracic surgery: $147,039
  15. Medical critical care: $146,401
  16. Pediatrics – hospitalist: $145,741
  17. Neurological surgery: $145,074
  18. Pediatrics – general surgery: $144,980
  19. Occupational and environmental medicine: $144,778
  20. Psychiatry – child and adolescent: $144,677 

Physician assistants

  1. Cardiovascular surgery: $166,250
  2. Cardiothoracic surgery: $164,035
  3. Psychiatry – general: $161,464
  4. Orthopedic surgery – medical: $158,952
  5. Cardiology – electrophysiology: $158,792
  6. Oncology – medical oncology: $155,056
  7. Radiology – interventional: $154,904
  8. Pediatrics – neonatal-perinatal medicine: $154,622
  9. Urgent care: $154,355
  10. Dermatology:  $154,304
  11. OB-GYN: $152,705
  12. Emergency medicine: $152,250
  13. Anesthesiology – perioperative medicine: $151,769
  14. Occupational and environmental medicine: $151,222
  15. Pulmonology – critical care medicine:  $150,521
  16. Thoracic surgery:  $150,410
  17. Medical critical care: $150,377
  18. Surgical oncology – general: $148,549
  19. Anesthesiology – pain medicine: $148,426
  20. Vascular surgery: $148,141

