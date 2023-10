Number of active surgeons by state

California has the most active surgeons of any state, according to May data from KFF.

Here is the number of active surgeons in each state and Washington, D.C.:

Alabama: 744

Alaska: 81

Arizona: 1,049

Arkansas: 383

California: 5,386

Colorado: 682

Connecticut: 887

Delaware: 171

District of Columbia: 461

Florida: 3,000

Georgia: 1,504

Hawaii: 169

Idaho: 144

Illinois: 2,151

Indiana: 848

Iowa: 566

Kansas: 485

Kentucky: 810

Louisiana: 826

Maine: 275

Maryland: 1,377

Massachusetts: 2,017

Michigan: 2,320

Minnesota: 1,113

Mississippi: 396

Missouri: 1,145

Montana: 120

Nebraska: 334

Nevada: 301

New Hampshire: 246

New Jersey: 1,586

New Mexico: 270

New York: 4,612

North Carolina: 1,664

North Dakota: 163

Ohio: 2,693

Oklahoma: 463

Oregon: 718

Pennsylvania: 3,276

Rhode Island: 293

South Carolina: 861

South Dakota: 109

Tennessee: 1,179

Texas: 3,637

Utah: 328

Vermont: 138

Virginia: 1,251

Washington: 1,111

West Virginia: 342

Wisconsin: 945

Wyoming: 68